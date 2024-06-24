قمة مثيرة .. تأهل إيطالي في الرمق الأخير

حجز منتخبا اسبانيا وإيطاليا، اليوم الإثنين، بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي بطولة الأمم الأوروبية 2024، بعد إجراء مواجهتي الجولة الثالثة من الدور الأول عن المجموعة الثانية.

وأكد منتخب "لاروخا" صدارته للمجموعة محققا فوزه الثالث الذي جاء على حساب ألبانيا بنتيجة هدف مقابل صفر سجله فيران توريس في الدقيقة الـ13.

وحسم التعادل القمة المثيرة التي جمعت بين المنتخب الإيطالي ونظيره الكرواتي بنتيجة هدف في كل شبكة، حيث تقدم الأسطورة مودريتش للكروات في الدقيقة الـ55 بعدما ضيع ضربة جزاء قبلها بأقل من دقيقة، وعاد الطليان في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع بهدف ماتيا زاكاني.

وسمحت هذه النتيجة لـ"الأزروي" من إنهاء دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ليواصل بذلك حملة الدفاع عن لقبه، في المقابل بات صاحب برونزية مونديال 2022، المنتخب الكرواتي (المركز الثالث- نقطتان) يواجه خطر الخروج المبكر حيث سينتظر نتائج بقية المجموعات على أمل التأهل ضمن أحسن 4 ثوالث.

وغادر منتخب ألبانيا المنافسة من دورها الأول بعدما تذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الثانية:

1. إسبانيا 9 نقاط

2. إيطاليا 4 نقاط

3. كرواتيا نقطتان

4. ألبانيا نقطة وحيدة.