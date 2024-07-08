مولودية الجزائر تكشف عن أول المسرحين

كشف فريق مولودية الجزائر عن أول اللاعبين المسرحين من الفريق ويتعلق الأمر بلاعب الوسط خاليد دحامني

وأعلنت إدارة المولودية في بيان نشرته على حسابها الرسمي عن فسخ عقد اللاعب دحامني بالتراضي متقدمة له بالشكر على "كل ما قدمه للفريق طيلة فترة حمله القميص الأخضر والأحمر متمنية له التوفيق في تجربته القادمة.

وكان دحامني قد انتقل لصفوف مولودية الجزائر في جوان 2022 بعد شراء ورقة تسريحه من فريقه السابق جمعية أولمبي الشلف، ووقع اللاعب الذي كان متألقا مع الشلف وضمن تشكيلة المنتخب الوطني للاعبين المحليين على عقد يمتد لـ 4 سنوات لكنه عجز لاحقا على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية سواء مع بازدارفيتش أو البنزرتي وصولا إلى بومال الذي لم يكن يستدعيه تماما.

هذا من المقرر أن تضم قائمة المسرحين في فريق مولودية الجزائر، اللاعبين فتح الله طاهر وبدر الدين توقي ومحمد حايف والحارس اسامة ليتيم مع إمكانية أن يلتحق بهؤلاء جمال الدين بن لعمري