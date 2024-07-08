كرة القدم: ممثلو الجزائر يتعرفون على منافسيهم في المنافسات الإفريقية يوم الخميس

سيتعرف ممثلو الجزائر في المنافسات الإفريقية ما بين الأندية 2024-2025 على منافسيهم في الدورين التمهيديين الأوليين للمسابقات يوم الخميس القادم، وذلك بمناسبة عملية سحب القرعة المقررة بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة (مصر)، ابتداءً من الساعة 12:00 (بتوقيت الجزائر)، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء موقع "يا لكورة" المصري.

في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، ستكون الجزائر ممثلة بمولودية الجزائر، بطلة الجزائر 2024، وشباب بلوزداد الوصيف في الترتيب النهائي للرابطة الأولى - موبيليس- 2023-2024.

وقد قررت الهيئة الإفريقية إعفاء خمسة أندية -الأحسن ترتيبًا- من الدور الأول التمهيدي لرابطة الأبطال، وهي: الأهلي المصري (المتوج باللقب)، الترجي التونسي (تونس)، ماميلودي ساندونز (جنوب إفريقيا)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)، وبيترو أتلتيكو (أنغولا).

وإذا كان "الشباب" معتادًا على المنافسة الإفريقية الراقية وهو يستعد لمشاركته الخامسة على التوالي (رقم قياسي)، فإن "العميد" يعود إلى أحضان المسابقة بعد أربع سنوات من الغياب.

وفي كأس الكونفدرالية، ستكون أندية كرة القدم الجزائرية ممثلة بشباب قسنطينة، صاحب المركز الثالث في ترتيب بطولة الرابطة الأولى للموسم المنقضي، واتحاد الجزائر، الحائز على المرتبة الرابعة.

وتجرى عملية سحب القرعة بمقر الكاف، بدءًا بكأس الكونفدرالية ثم رابطة الأبطال الإفريقية.

ويلعب الدور التمهيدي الأول للمنافستين القاريتين في الفترة ما بين 16 و25 أغسطس 2024، بينما يقام الدور التمهيدي الثاني قبل مرحلة المجموعات وذلك بين 13 و22 سبتمبر 2024.