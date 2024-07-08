المدرب التونسي عمار السويح يغادر الوفاق

توصلت، اليوم الثلاثاء، إدارة نادي وفاق سطيف، إلى اتفاق مع المدرب التونسي عمار السويح، يقضي بفسخ العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.

ووفق بيان للشركة الرياضية ذات أسهم بلاك إفلس أو أس سطيف - فرع مجمع "سونلغاز"، إنه "حل التقني التونسي صبيحة اليوم بالجزائر العاصمة، أين التقى السيدين نبيل قواسمية، المدير العام لشركة بلاك إيقلز، وعبد الكريم بيرة، المناجير التقني الرياضي العام، والناطق الرسمي للفريق، تم التطرق فيها بوضوح لبنود العقد الذي يربط الطرفين والذي أفضى إلى اتفاقهما على فسخ العقد بالتراضي وقد أبدى التقني التونسي عقب اللقاء، ارتياحه طيلة فترة تواجده على رأس العارضة الفنية للوفاق التي اعتبرها بالمشرفة"، مضيفا أن "الوفاق فريق كبير بتاريخه وأمجاده يمتلك سجلا ثريا من الألقاب المحلية والإقليمية تجعله ضمن أكبر الأندية الجزائرية والقارة الإفريقية، متمنيا له مشوارا جيدا خلال الموسم الكروي القادم، مضيفا أن تجربته التدريبية بالجزائر ليست الأولى من نوعها حيث سبق له العمل على تدريب فريق شبيبة القبائل".

من جهتها إدارة الوفاق وعلى لسان ناطقها الرسمي، المناجير التقني العام عبد الكريم بيرة، -حسب البيان- "قدمت تشكراتها للمدرب السويح لما قدمه للوفاق، معتبرة هاته الخطوة بالجد إيجابية بالنسبة للنادي، وتدخل في إطار الأداب المهنية واحترام القوانين المعمول بها في الشأن الرياضي والمهني. تجدر الإشارة إلى أن المدرب عمار السويح، عين على رأس العارضة الفنية للوفاق، في الحادي عشر من شهر فيفري المنقضي خلفا للفرنسي فرنك دوما".