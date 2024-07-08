إسبانيا تطيح بفرنسا وتبلغ النهائي

حجز المنتخب الإسباني بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

لحساب نصف النهائي الأول للمنافسة المتواصلة بألمانيا، كانت البداية فرنسية بواسطة "كولو مواني" (9)، قبل أن يقلب الإسبان الموازين عبر الظاهرة "يامين جمال" (16 عاماً) بكيفية جميلة (21)، ثمّ "داني أولمو" (25).

وستلاقي إسبانيا في النهائي الكبير الأحد القادم، الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا برسم نصف النهائي الثاني المقرّر هذا الأربعاء (20.00 سا).