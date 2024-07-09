بن دريس : سنعيد للوفاق بريقه

قدمت إدارة وفاق سطيف اليوم بقيادة المدير الرياضي عبد الكريم بيرة، مدرب الفريق الجديد رضا بن دريس وطاقمه الفني الموسع

وضم طاقم الوفاق الثنائي أوكريد ولوعيل كمساعدين وشباح وعروسي كمحضرين بدنيين ومسحوق وبلهاني كمدربين للحراس.

ويعد بن دريس ابن الوفاق حيث تدرج في منصب مدافع أوسط عبر مختلف أصنافه كلاعب لغاية الفريق الأول لكنه مسيرته لم تعمر طويلا واعتزل مبكرا بسبب توالي الاصابات ليتحول للعمل في التدريب حيث عمل على فترات متقطعة كمساعد مدرب مع الوفاق ثم عمل كمدرب أول وحقق عدة نجاحات لعل أبرزها تحقيق الصعود إلى المحترف الأول مع أندية اتحاد واد سوف ومع ترجي مستغانم في أخر موسمين.

وأكد بيرة خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الطاقم الفني الجديد على الثقة الكبيرة التي يضعها في المدرب بن دريس بعد أن أثبت على كفاءته خلال السنوات الأخيرة.

من جهته عبر بن دريس عن سعادته بعودته لفريقه شاكرا بالمناسبة مسؤولي شركة سونالغاز على الثقة التي وضعت في شخصه مؤكدا بأن الهدف المسطر هو إعادة بريق الوفاق.