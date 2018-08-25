أكدت اليوم السبت مديرية الصحة لولاية المدية عدم تسجيلها إلى حد اليوم لأية حالة إصابة بداء الكوليرا بالولاية نافية بالمناسبة وجود أية بؤرة مرض لهذا الداء عبر تراب الولاية.

"لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بداء الكوليرا من طرف مصالح الصحة بالولاية و قد تم اتخاذ كافة التدابير على مستوى المؤسسات الإستشفائية بالمنطقة للتعامل مع حالات العدوى المحتملة" وفق ما صرح به مدير الصحة للولاية, محمد شقوري.

و أكد المسؤول نفسه أن زوجين من بلدية محاذية لولاية البويرة يشتبه في إصابتهما بالكوليرا تم نقلهم إلى مستشفى تابلاط شمال شرق المدية ثم نقلوا إلى مستشفى "القطار" بالجزائر العاصمة لتلقيهم العناية المناسبة.

و فيما تعلق بحالة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات "يشتبه إصابته بداء الكوليرا" و الذي كان قد إلتحق بمستشفى تابلاط قبل نقله إلى مستشفى القطار صرح مدير الصحة أنه وفقا لشهادة عائلته فإن الطفل قد أصيب من قبل أقاربه أثناء تنقله لولاية البليدة.