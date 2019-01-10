حركت منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية، دعوى قضائية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية، مطالبة إياها بالكشف عن التسجيلات التي تخص قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

ووفقا لوثائق المحكمة، رفعت المنظمة القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية.

وظهرت الوثائق أن المنظمة تطالب بالكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا إلى قانون حرية تداول المعلومات.

وأعلنت المنظمة في بيان، أنها تطالب وكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن كل التسجيلات بما فيها ما توصلت إليه الوكالة أو قدرته فيما يتعلق بالظروف المحيطة بمقتل خاشقجي، وأيضا هويات المسؤولين عن ذلك.

يذكر أن النيابة العامة السعودية ​أعلنت توجيهها التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.