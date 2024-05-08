"أسترازينيكا" تسحب لقاحها الخاص بفيروس كورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، شروعها في سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب "فائض اللقاحات المحدثة المتاحة"، وفق ما ذكرته صحيفة "تليغراف".

وذكرت شركة أسترازينيكا أيضا أنها ستشرع في سحب تراخيص تسويق اللقاح "فاكسيفريا" داخل أوروبا بسب انخفاض الطلب عليه نتيجة هذا الفائض في اللقاحات. وكانت الشركة قد أقرت في وقت سابق، وفقا لتقارير إعلامية، في وثائق محكمة بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

وقدمت الشركة طلب سحب اللقاح يوم 5 مارس ودخل حيز التنفيذ أمس.