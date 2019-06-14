تحسبا لإجراء امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2018-2019، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات الأمنية لمرافقة وضمان السير الحسن لهذه الامتحانات، من خلال تسخير 18014 شرطي عبر كافة التراب الوطني، تسهر على تأمين مراكز الامتحانات.

ستسهر مختلف الوحدات الشرطية المسخرة بهذه المناسبة، على ضمان تأمين المحيط الخارجي لمراكز الامتحانات المتواجدة بإقليم الاختصاص، بالإضافة إلى مواكبة وتأمين عملية نقل مواضيع الامتحان وكذا عمليات إعادة طرود الأجوبة إلى مراكز التجميع.

كما تم تعزيز التشكيلات الأمنية، بدوريات متنقلة وراجلة لعناصر الشرطة، خاصة مع أوقات بداية الامتحانات التي تشهد إقبالا كبيرا للممتحنين وعائلاتهم، بحيث تعمل هذه الدوريات على تسهيل وضمان الانسيابية المرورية على طول الطرق الرئيسية والمسارات المؤدية إلى المدارس ومراكز الامتحانات.