طاولة تشريح افتراضية جزائرية للتدريب

أشرف كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، والمؤسسات المصغرة، على إطلاق أول طاولة افتراضية ابتكارية جزائرية للتدريب على علم التشريح.

الطاولة بشراكة بين مؤسستين ناشئتين وجامعة سعيدة، ومؤسسة كوندور وبمساهمة من أدمغة جزائرية بالخارج، وستعمل على تطوير هذا العلم في التكوين عبر كليات الطب الموزعة عبر الوطن بعد تعميم استعمالها.

وزير التعليم العالي كمال بداري أكد أهميتها من حيث تثمين الابتكار والبحث العلمي وتجسيده في إنتاج صناعي مهم، يساهم في تطوير التكوين في مجال الطب، فيما ثمن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد هذا الإنجاز وأكد أنه منتوج جديد للشراكة الحقيقية بينهم وبين وزارة التعليم العالي، التي وجهت بحثها العلمي إلى التصنيع بعد أن كانت تجد صعوبة في ذلك خلال السنوات الماضية.