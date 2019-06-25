تغلب منتخب الكاميرون (حامل اللقب) على نظيره لغينيا بيساو بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الأولى عن المجموعة السادسة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم الجارية بمصر.

وتمكن منتخب الأسود المروضة من تسجيل هدفين في ظرف دقيقة واحدة عن طريق يايا بانانا (د 68) وستيفان باهوكان (د 69).

بعد هذه النتيجة يحتل المنتخب الكاميروني مؤقتا المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما يبقى منتخب غينيا-بيساو بدون رصيد.