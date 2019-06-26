تميزت التشكيلة المثالية للجولة الأولى لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، الجارية بمصر، التي وضعها موقع "هوسكورد" العالمي، بتواجد الثلاثي الجزائري : يوسف عطال، جمال الدين بن العمري ورياض محرز.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الأولى سهرة الثلاثاء بإجراء مباراة غانا أمام البنين (2-2) عن المجموعة السادسة والأخيرة.

ونال محرز أحسن تنقيط ضمن الثلاثي الجزائري، حيث نال علامة 8.8، متبوعا بالمدافع عطال الذي حصل 8.3 نقطة ثم بن العمري بـ8.0، حسب نفس الموقع المتخصص في الإحصائيات.

من جهته، نال لاعب منتخب مالي أداما تراوري أعلى نقطة بـ9.2 متبوعا بلاعب أوغندا، فاروق ميا، بـ 9.0 درجات.

التشكيلة المثالية:

- حراسة المرمى: إدمور سيباندا (زيمبابوي) 8.0

- الدفاع: يوسف عطال (الجزائر) 8.3 - جمال الدين بن العمري (الجزائر) 8.0 - يايا بانانا (الكاميرون) 7.9 - أولا أينا (نيجيريا) 8.7

- وسط الميدان: رياض محرز (الجزائر) 8.8 - فاروق ميا (أوغندا) 9.0 - أداما تراوري (مالي) 9.2 - محمود حسن تريزيغي (مصر) 8.5

- الهجوم : جوردان أيو (غانا) 8.2 - سوري كابا (غينيا) 8.3.