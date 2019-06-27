تأهل المنتخب الجزائر لكرة القدم للدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2019 بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة هدف لصفر، اليوم الخميس، بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو) بالقاهرة لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة يوسف بلايلي في (د 49) لصالح الخضر.

بعد هذه النتيجة يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول بـ 6 نقاط متقدما منتخب السنغال (3 ن).

وكان المنتخبان الجزائري والسنغالي قد سجلا بداية موفقة بانتصارهما أمام على التوالي كينيا و تنزانيا بنفس النتيجة (2-0).

وترافق الجزائر للدور ثمن النهائي منتخبي نيجيريا ومصر.

وستجري الجولة الثالثة والأخيرة يوم الإثنين المقبل (1 جويلية/سا 20:00) بالتوقيت الجزائري، بالقاهرة، تجمع الأولى الجزائر و تنزانيا و الثانية السنغال و كينيا.

تفاصيل اللقاء

- "الكاف" تختار اسماعيل بن ناصر رجلا للقاء

- نهاية اللقاء بفوز الجزائر على السنغال بهدف لصفر وبذلك يضمن "الخضر" تأهلهم للدور الثمن نهائي

89: مخالفة للسنغال على الجهة اليسرى لمرمى مبولحي ... كاد بونجاح أن يسجل ضد مرماه

85: التغيير الثاني للمنتخب الوطني .. خروج بلايلي ودخول دولور

77: توغل جديد للسنغال من الجهة اليمنى للمنتخب .. الكرة تصل إلى ماني لكن تدخل ماندي يخرجها للركنية

70: هجمة معاكسة جزائرية .. تصل محرز يراوغ مدافعين ويسدد .. لم تمر جانبية على مرمى السنغاليين

68: مخالفة للسنغال لم تأت بالجديد

67: خطأ يرتكبه جمال بلعمري على ساديو ماني كاد أن يكلفه بطاقة صفراء ثانية

62: أول تغيير للسنغال .. خروج كايتا بالدي ودخول سادا تيوب

60: هجمة خطيرة للمنتخب الوطني .. تسديدة بونجاح تمر جانبية

57: توغل ماني على الجهة اليسرى .. ماندي يتدخل ويخرج الكرة للركنية

49: هدف أول للجزائر عن طريق بلايلي

47: هجمة معاكسة خطيرة للجزائر تصل إلى فغولي لكن تسديدته تمر جانبية

- انطلاق الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي مع تفوق طفيف لـ"الخضر"

45: محاولة خطيرة لـ"الخضر" .. فغولي يسترجع الكرة من وسط الميدان يمرر نحو بونجاح لكن تسديدته يخرجها الحارس للركنية

44: مخالفة خطيرة من تنفيذ محرز على الجهة اليسرى، لكن رأسية بونجاح تمر جانبية

40: مخالفة ينفذها محرز يخرجها الدفاع السنغالي للركنية

30: ركنية للمنتخب الوطني بين أحضان الحارس السنغالي

28: أخطر فرصة في المقابلة للجزائر عن طريق بغداد بونجاح

26: مخالفة للسنغال تصطدم بالجدار الجزائري

25: بطاقة صفراء لعطال، هي الثانية للاعبي المنتخب بعد بلعمري

22: مخالفة من مكان خطير للسنغال تمر بعيدة عن مرمى مبولحي

17: مخالفة ينفذها بلايلي بين أحضان الحارس السنغالي

14: أول فرصة خطيرة للجزائر عن طريق بونجاح .. تسديدته تصطدم بيد مدافع السنغال خارج منطقة الجزاء

13: أكثر مبادرة من الجانب السنغالي

07 : تمريرة من محرز في العمق لكن بونجاح متسلل

05 : أول فرصة خطيرة للسنغال بعد توغل ماني من جهة يوسف عطال

04 : بداية حذرة من الطرفين.

- انطلاق اللقاء

- نجم نادي برشلونة عثمان ديمبلي يحل بالقاهرة لمشاهدة مقابلة الجزائر-السنغال

- وصول لاعبي الفريقين إلى الملعب

- غرف تغيير ملابس المنتخبين

- على الصعيد الأمني، فرضت السلطات الأمنية المصرية إجراءات أمنية مشددة بفرض تفتيش دقيق سواء على الأنصار أو رجال الصحافة.

- ستلعب التشكيلة السنغالية منقوصة من ثلاثة لاعبين أساسيين وهم المدافع الأوسط سليف ساني (شالك 04/ألمانيا)، والمهاجم إسماعيلة سار (ستاد ران/فرنسا) ولاعب الوسط إدريسا قاي (إيفرتون/إنجلترا) الغائبين بداعي الإصابة، وهي ضربة قوية حسب الإعلاميين السنغاليين الحاضرين بالقوة في القاهرة.

- بداية دخول الجماهير الجزائرية إلى ملعب 30 يونيو

- التشكيلة الأساسية

لم يدخل مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، جمال بلماضي، أي تغيير على التشكيلة الأساسية التي ستبدأ المباراة ضد السنغال.

- غرف تغيير ملابس المنتخب جاهزة

- اللاعبون في جولة خفيفة قبل المقابلة

- يلتقي المنتخب الوطني مساء اليوم بنظيره السنغالي في إطار مقابلات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس إفريقيا 2019 بمصر.