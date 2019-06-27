تغلب منتخب مدغشقر على نظيره البوروندي بنتيجة 1-0 جمع بينهما اليوم الخميس بالإسكندرية لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثانية لكأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم الجارية من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمصر.

وسجل الهدف الوحيد للمباراة، ماركو إيلاماهاراترا (د 76) لصالح المنتخب الملغاشي.

ويعتبر هذا الفوز إنجازا كبيرا لمنتخب مدغشقر في أول مشاركة له في دورة نهائية للمنافسة، والذي قد يتأهل للدور ثمن النهائي على الأقل كأحسن المنتخبات الأربعة المحتلة للمرتبة الثالثة.

وكانت الجولة الثانية لهذه المجموعة، قد انطلقت أمس الأربعاء والتي عرفت تأهل منتخب نيجيريا للدور ثمن النهائي عقب تغلبه على غينيا (1-0).

بعد هذه النتيجة تبقى نيجيريا متصدرة للمجموعة بـ 6 نقاط، متبوعة بمدغشقر(4 ن)، غينيا (1ن) و بوروندي (0 ن) علما بأن كل المنتخبات لعبت مباراتين.

وستجري الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول يوم الأحد 30 يونيو (سا 17:00) تجمع الأولى، مدغشقر ونيجيريا بالإسكندرية، والثانية بين بوروندي وغينيا بالقاهرة.