أكد مدرب المنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، اليوم السبت بأنه يطمح إلى تحقيق مشوار بدون خطأ خلال مرحلة المجموعات في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها، وهذا قبل يومين عن مواجهة تنزانيا يوم الاثنين بملعب السلام بالقاهرة، (سا 20:00) بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة.

وصرح الناخب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بملعب السلام قائلا:" سنخوض هذا اللقاء بجدية كبيرة. صحيح أننا متأهلون، لكن علينا تفادي الوقوع في فخ النشوة".

فبعد فوزه بالمباراتين الأوليين على حساب كينيا (2-0) ثم السنغال (1-0)، يأمل الخضر في تأكيد تألقهم أمام فريق "طايفا ستارز" التي ودعت تقريبا المنافسة بعد تسجليها لهزيمتين. ويتمنى المنتخب الجزائري تكرار إنجاز دورة 1990 بالجزائر، لما سجل الفريق ثلاثة انتصارات متتالية في الدور الأول.

وفي سؤال يتعلق بالتغييرات المحتملة على التشكيلة الوطنية في اللقاء أمام تنزانيا، رفض بلماضي الكشف عن أوراقه حيث أجاب قائلا:" لست متعودا على الكشف عن أوراقي. منذ البداية صرحت لكل اللاعبين بأن الجميع معني بالمنافسة، الاحتياطيون والأساسيون. كل لاعب مطالب بأن يكون جاهز للعب في أي لحظة. الجميع له أهميته في الفريق، وله كلمته لذا عليهم أن يكونوا جاهزين بنسبة 100 بالمئة.

وبعد عشرة أشهر من توليه قيادة العارضة الفنية الوطنية خلفا لرابح ماجر، عبر بلماضي عن ارتياحه لتطور آداء الخضر، رافضا مرة أخرى ارتداء سترة المرشح الأول للنسخة الـ 32 حيث يقول:" تسير الأمور عبر مراحل وفي مدة قصيرة تحسن آداء الفريق. لقد تأهلنا بارتياح كبير لنهائيات مصر 2019، حيث فزنا على طوغو خارج الديار (4-1) ثم على تونس وديا (1-0). ليس أمامنا متسع من الوقت للعمل أكثر مع الفريق، الحمد لله، تسير الأمور كما ينبغي وبأمان. رغبتنا تتمثل في مواصلة التحسن، صحيح أننا تغلبنا على السنغال لكن تنقصنا أشياء أخرى لنكون أفضل"، مضيفا : منذ أن توليت الإشراف على المنتخب الجزائري (أوت 2018)، قلت بصريح العبارة يجب أولا التأهل للمرحلة النهائية والتي لم تكن مضمونة. لقد جئنا بطموحات الفوز كوننا متنافسون وهذا الأمر صالح لجميع المنتخبات. فالمباريات هي المعيار الوحيد لتحديد مستوانا والقول بأننا مرشحون أم لا".

من جهة أخرى حيا المدرب الوطني آداء تشكيلته خلال اللقاءين الأولين حيث لم تدخل شباكه أي هدف وهو مؤشر ايجابي تحسبا لبقية مشوار البطولة.

"عدم تلقي أي هدف دليل على صلابة الدفاع الذي قد يؤدي بنا إلى التتويج بالكأس. وإذا تطلب الأمر الفوز بنتيجة 4-3 أو 5-4، و في النهائية التتويج باللقب فإني موافق على ذلك دون تردد. لم يكن لدينا في السابق دفاع صلب. فصلابة الدفاع تحقق أحيانا نتائج طيبة".

أخيرا، أراد بلماضي أن يطمئن الجميع عن الحالة الصحية للوسط الهجومي، ياسين براهيمي الذي يعاني من إصابة خفيفة على مستوى العرقوب موضحا "بأن اللاعب يعاني من مشكل صحي طفيف حال دون التدريب والمشاركة في لقاء السنغال، وأنه سيكون جاهزا للمباراة أمام تنزانيا".