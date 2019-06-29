تعادل تاريخي لموريتانيا أمام أنغولا

رياضة
29 يونيو 2019 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

فرض المنتخب الموريتاني التعادل على نظيره الأنغولي بنتيجة (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بملعب السويس  ضمن الجولة الثانية (المجموعة الخامسة)  لحساب الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم-2019 الجارية بمصر. 

ويأتي تعادل "المرابطون" في أول مشاركة لهم في دورة نهائية للمنافسة.

بعد هذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط متقدما منتخبي تونس وأنغولا (2 ن) وموريتانيا (1 ن).

ولحساب نفس المجموعة، تعادل يوم أمس الجمعة منتخبا مالي وتونس بنتيجة (1-1).

وستجري مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة لهذه المجموعة يوم الثلاثاء 2 جويلية (سا 20:00) بتوقيت الجزائر، تجمع الأولى موريتانيا وتونس بالسويس، وتجري الثانية بين أنغولا ومالي بالإسماعيلية.

في نفس السياق

القمة الكاميرونية الغانية تنتهي دون أهداف
محرز يثني على بلماضي
استبعاد حارس المنتخب المصري بسبب الإصابة
بلماضي: لن نتساهل مع تنزانيا
كلمات دلالية:
كان 2019

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول