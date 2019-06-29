فرض المنتخب الموريتاني التعادل على نظيره الأنغولي بنتيجة (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما عشية اليوم السبت، بملعب السويس ضمن الجولة الثانية (المجموعة الخامسة) لحساب الدور الأول لكأس إفريقيا للأمم-2019 الجارية بمصر.

ويأتي تعادل "المرابطون" في أول مشاركة لهم في دورة نهائية للمنافسة.

بعد هذه النتيجة، يتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد 4 نقاط متقدما منتخبي تونس وأنغولا (2 ن) وموريتانيا (1 ن).

ولحساب نفس المجموعة، تعادل يوم أمس الجمعة منتخبا مالي وتونس بنتيجة (1-1).

وستجري مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة لهذه المجموعة يوم الثلاثاء 2 جويلية (سا 20:00) بتوقيت الجزائر، تجمع الأولى موريتانيا وتونس بالسويس، وتجري الثانية بين أنغولا ومالي بالإسماعيلية.