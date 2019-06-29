رفض قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز اليوم السبت، "التهليل" بالفوز المحقق على حساب السنغال يوم الخميس الفارط بالقاهرة، والذي ضمن التأهل للخضر إلي الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر.

وقال لاعب مانشستر سيتي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب السلام قائلا:" "لا ينبغي الاحتفال كثيرا، والفوز على السنغال لم يكن غايتنا النهائية، يجب الحفاظ على التركيز تحسبا لبقية مشوار المنافسة. طموحاتنا لم ترتفع، نحن نطمح منذ البداية في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. فالجميع مركز على هذا الهدف، حيث أعطانا الفوزان مزيدا من الثقة في النفس. سنخوض الدور ثمن النهائي برغبة كبيرة".

وأضاف محرز قائلا:" يلعب الجميع من أجل المجموعة، أنا عضو في المجموعة، وهذا ما شاهدناه في مباراة السنغال. الجميع يلعب للجميع، و لا أحد يعتمد الغش أو الأنانية. وطبيعيا أن تبرز المهارات الفردية للاعبين عندما نعتمد اللعب الجماعي".

ولم يبخل رياض بالثناء على المدرب جمال بلماضي الذي كان جالسا بجانبه خلال الندوة الصحفية معتبرا إياه بـ"التقني الجيد" حيث ختم يقول:" لا أريد التحدث كثيرا عن المدرب خاصة وأنه بجانبي (يضحك). إنه تقني جيد. نعمل معه كثيرا الجانب التكتيكي، خلافا للمدربين السابقين. إنه يلح كثيرا على أشياء عديدة في الميدان كما أنه يجد دائما الكلمات المناسبة لتحفيزنا. اللاعبون بلغوا درجة من النضج على غرار المتحدث، فغولي وماندي وحتى بونجاح. إنه خليط جيد. نسعى لنقل التجارب المكتسبة في الدورات السابقة. لقد عمل المدرب كثيرا على مستوى التحفيز. لسنا منتخب البرازيل. لكن نرغب في أن يكون الشعب الجزائري فخورا بنا. سنواصل اللعب بكل طاقاتنا".