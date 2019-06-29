تعادل منتخب الكاميرون (حامل اللقب) مع نظيره الغاني بنتيجة (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بملعب الإسماعيلية لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة لمنافسات كأس إفريقيا للأمم 2019 لكرة القدم الجارية بمصر.

بعد هذه النتيجة يبقى المنتخب الكاميروني مؤقتا في المركز الأول للمجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما ارتفع رصيد غانا إلى النقطة الثانية.

وستجري الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول يوم الثلاثاء المقبل (سا 17:00 بتوقيت الجزائر) بين البنين والكاميرون بالإسماعيلية من جهة. وغينيا بيساو وغانا بالسويس من جهة أخرى بتحدد على إثرها المتأهلين للدور ثمن النهائي.