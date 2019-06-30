عاد النجم العالمي صامويل ايتو الى أسباب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة أن تجمع الجزائر مع الكاميرون في 2011 ، مؤكدا أن كل ما قيل مجرد افتراء.

شكر المهاجم السابق لنادي برشلونة مبعوث "الخبر" على طرحه السؤال، ما منحه الفرصة لتوضيح ملابسات ما حدث وقال ايتو خلال الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة الإعلام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم بالمركز الإعلامي لملعب القاهرة الدولي:"أشكرك على هذا السؤال، انتظرت هذا منذ 2011 و منحتني الفرصة لتوضيح ما حدث، وأستغل المناسبة لأقول لكم بأن كل ما أثير بشأني بخصوص تلك المباراة محض افتراء وكذب، رئيس الاتحاد الكاميروني هو المسؤول عن إلغاء تلك المباراة، ولا دخل لي في ذلك بدليل أنك كنت حجزت طائرة خاصة لنقلي من برشلون إلى الجزائر" .

واستغل الهداف التاريخي لكأس أمم إفريقيا الفرصة لتصفية حساباته مع الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش مضيفا "أشكركم أيضا لأنكم منحتموني الفرصة للرد أيضا على مدربكم في تلك الفترة، حاليلوزيتش، الذي وجه لي انتقادات شديدة دون أن يكلف نفسه حتى معرفة الحقيقة، أقول له، ايتو صنع تاريخا في افريقيا والعالم ككل، أنت أبعد من النيل منه ومستحيل أن تبلغه سواء كلاعب وحتى كمدرب، لأنه لو أمتهن التدريب فأكيد أنني سأحقق أفضل منك بكثير، المرة القادمة عليه أن يلزم الصمت بدلا أن يقول تفاهات مثل التي أدلى بها" .

من جهة أخرى، أشاد صامويل ايتو مطولا بالناخب الوطني جمال بلماضي ووصفه برجل هذه المرحلة للمنتخب الجزائري :"أقيم حاليا في الدوحة بقطر وبالتالي أعرف جيدا بلماضي وأعرف أيضا بغداد (يقصد بونجاح)، ولم أتفاجأ بما يفعله وما يحققه حاليا مع المنتخب، إنه رجل هذه المرحلة بامتياز، أشكر بالمناسبة رئيس الاتحاد الجزائري على وضعه الثقة بجمال، مثله مثل رئيس الاتحاد السنغالي من الجيد تواجد اللاعبين القدامى على رأس منتخبات بلادهم، بشرط أن يقع الاختيار على من يستحق ذلك" .

كما أشاد الأسد الكاميروني بالنجم الجزائري رياض محرز مضيفا "أرفع القبعة لمحرز، كثيرا ما كان يقولون على مثله من النجوم أنهم يؤدون أفضل مع نواديهم مقارنة بالمنتخب، هو أظهر العكس، أحييه على أدائه وأتمنى له والمنتخب الجزائري الذهاب بعيدا".