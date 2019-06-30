صنف النجم المصري أحمد حسن مباراة الجزائر أمام السنغال ضمن أقوى مباريات البطولة الإفريقية لحد الآن.

وقال بطل إفريقيا للأمم 3 مرات خلال الندوة الصحفية لأساطير إفريقيا التي احتضنها اليوم المركز الإعلامي لملعب القاهرة :"مباراة الجزائر والسنغال كانت الأفضل بالنسبة لي، كانت نهائيا قبل الأوان، وبدرجة أقل مباراة غانا والكاميرون، المنتخب الجزائري أبهرني بأدائه وروحه القتالية العالية".