كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات الإفريقية تمهيدا لإجراء قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 يوم 18 جويلية بمصر، حيث اعتمدت "الكاف" على ترتيب "الفيفا" الخاص بالشهر الماضي.

وقسمت "الكاف" منتخبات القارة لخمس مستويات، حيث وضع المنتخب الوطني في التصنيف الأول، بينما ستخوض منتخبات المستوى الخامس، وعددها 8 منتخبات، مباريات الدور التمهيدي ذهابا وإيابا بينها، على أن يتأهل منها 4 منتخبات وتلتحق بمنتخبات المستوى الرابع.

هذا، وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بنفس الطريقة التي تمت بها تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، على أن يتأهل المنتخبان المحتلان للمركزين الأول والثاني للنهائيات.

فيما يلي إليكم تنصيف المنتخبات حسب المستويات في القرعة :

التصنيف 1:

السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب، الكونغو الديمقراطية، غانا، الكاميرون، مصر، بوركينا فاسو، مالي، الكوت ديفوار، الجزائر.

التصنيف 2:

غينيا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، أوغندا، زامبيا، البنين، الغابون، الكونغو برازافيل، موريتانيا، النيجر، كينيا، ليبيا.

التصنيف 3:

مدغشقر، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، ناميبيا، سييراليون، الموزمبيق، غينيا بيساو، أنغولا، مالاوي، الطوغو، السودان، تنزانيا.

التصنيف 4:

بوروندي، رواندا، غينيا الإستوائية، إيسواتيني، ليسوثو ، بوتسوانا، جزر القمر ، إثيوبيا.

التصنيف 5 (ستخوض الدور التمهيدي فيما بينها، ويتأهل من أربع منتخبات، لتلتحق بمنتخبات التصنيف 4):

ليبيريا، موريشيوس، غامبيا، جنوب السودان، تشاد، ساو تومي، السيشل، جيبوتي.