أكد الظهير الأيمن للمنتخب الجزائري لكرة القدم، يوسف عطال، بأنه وزملاءه "واعون ومجندون" لمواجهة المنتخب الغيني، يوم الأحد بملعب 30 يونيو (سا 20:00 بتوقيت الجزائر)، بالقاهرة، لحساب الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا الجارية بمصر.

وصرح لاعب نادي نيس خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم السبت بملعب 30 يونيو بالقاهرة قائلا:"نحن مركزون جيدا ونحضر جيدا للقاء. نتمنى أن نكون جاهزين بنسبة 200 بالمائة لأننا واعون بما ينتظرنا، لذا سنعطي أكثر مما أعطينا خلال المباريات الثلاث الأولى للدور الأول".

وكانت التشكيلة الجزائرية قد أنهت مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة بتحقيقها لثلاثة انتصارات، وهو أمر لم يحدث لها منذ نسخة 1990 بالجزائر حيث فازت بكل مقابلاتها. أما غينيا فقد تأهلت مع المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الثالث رفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية، والبنين وجنوب إفريقيا.

وأضاف عطال :" ليس هناك منتخبات صغيرة أو كبيرة. فتأهل البنين أمس على حساب المغرب يشكل درسا بالنسبة لنا، كما تحدث المفاجآت أحيانا. لكن، غينيا منتخب لا بأس به، وعلينا التصدي له للمرور لمرحلة أخرى".

ويشاطر عطال مدربه جمال بلماضي بأن مثل هذه المواعيد التي تنتهي بخروج المغلوب تعتبر غالبا "نهائيات صغيرة" حيث يقول:"مثلما أكده لنا المدرب، ستكون هذه المباراة، -نهائيا صغيرا- سيلعب على تفاصيل دقيقة. إن شاء الله سنكون حاضرين على كل المستويات من أجل افتكاك تأشيرة التأهل، والفريق الأكثر تحفيزا سينتصر".

أخيرا، أكد اللاعب السابق لنادي بارادو طموحات المنتخب الجزائري للعب بكل قواه في هذه النسخة الثانية و الثلاثين:" نشارك في هذه الدورة بهدف واحد يتمثل في التتويج بالكأس".