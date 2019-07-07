فاز المنتخب الوطني بالأداء والنتيجة ضد منتخب غينيا لحساب الدور الثمن نهائي من كأس أمم إفريقيا.

يواصل أشبال بلماضي مسيرتهم البطولية، بعد دور أول رائع، استطاع المنتخب الوطني اتقطاع تأشيرة التأهل للدور المقبل بسهولة أمام خصم لم يكن سهلا، غير أنه عجز على تهديد منتخبنا بفضل انضباط تكتيكي لم نشاهده في الفريق منذ أيام المدرب حاليلوزيتش.

فأهم ما كان في المباراة ليست النتيجة العريضة، بل السيطرة الكلية بفضل حماس رائع وخطة تكتيكية سمحت بالسيطرة وغلق المنافذ أمام لاعبي المنتخب الخصم، كما يجب الإشارة إلى قوة وسط الدفاع المشكل من ماندي وبلعمري.

استهل "الخضر" المباراة بهدف من بلايلي عاد بفضله رفاق مهاجم النادي الإفريقي بمعنويات مرتفعة إلى غرفة تغيير الملابس.

أما في الشوط الثاني فتمكن محرز من تسجيل هدف ثان جميل بعد تمريرة رائعة من بن ناصر، ليضيف آدم أوناس الهدف الثالث في نهاية المباراة.

بأدائه اليوم ارتدى المنتخب الوطني ثوب المرشح لنيل اللقب خاصة بعد خروج البلد المنظم من المسابقة، ما سيزيد الضغط على أكتاف محاربي الصحراء. للإشارة فإن في الدور الربع نهائي سيواجه المنتخب المتأهل من لقاء كوت ديفوار ومالي الذي سيجرى غدا.

المباشر:

نهاية اللقاء

* 3 دقائق وقت بديل.

* أندي ديلور مكان بونجاح.

الدقيقة 82 : هجمة معاكسة خاطفة، محرز يمرر لعطال على الجناح الذي يفتح كرة أرضية تفلت من بونجاح لكن آدم أوناس يرميها في الشباك.

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الدقيقة 80 : بوداوي مكان قديورة.

الدقيقة 79 : تسديدة من بونجاح لكن بعيدة عن الإطار.

الدقيقة 76 : أدم أوناس يأخذ مكان يوسف بلايلي.

الدقيقة 70 : محرز ينفذ مخالفة بالقرب من الركنية لكن الحارس الغيني كان يقظا.

الدقيقة 65 : محرز يضيع الثالث بعد عمل جميل وتمريرة من بونجاح.

الدقيقة 56: هدف جميل لـ"الخضر" فتحة طويلة ورائعة من بن ناصر، محرز يروض ويرواغ في نفس الوقت ويسدد موقعا الهدف الثاني للمنتخب الوطني.

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الدقيقة 55 : مبولحي يصد تسديدة خطيرة

الدقيقة 53 : بطاقة صفراء للمهاجم الغيني كونتي بعد تدخل خشن على جمال بلعمري.

*بداية الشوط الثاني.

*نهاية الشوط الأول.

* دقيقة واحدة كوقت بدل الضائع.

الدقيقة 43: تسديدة مهاجم غينيا بعيدة عن عرين مبولحي.

الدقيقة 41: بلايلي يسيء تمرير الكرة لبونجاح الذي كان في وضعية سانحة أمام مرمى الخصم.

* تموقع دفاعي جيد يمنع لحد الآن هجوم غينيا من تهديد مرمى مبولحي.

الدقيقة 34: توغل جميل من محرز لكن المدافع يغطي الكرة جيدا.

* بعد افتتاحهم باب التسجيل "الخضر" يواصلون الضغط.

الدقيقة 23: واحد اثنين بين بونجاح وبلايلي يفتتح باب التسجيل.

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الدقيقة 22: مقصية من بن سبعيني والحارس الغيني يصد.

الدقيقة 20: بونجاح يضيع ما لا يضيع..وجها لوجه مع الحارس الخصم.

* لعب حذر من الجانبين بعد 20 دقيقة لعب.

الدقيقة 12: بطاقة صفراء لقديورة

الدقيقة 9: تمريرة طويلة في عمق الدفاع الغيني لكن تسديدة بونجاح تمر بعيدة.

الدقيقة 7: مخالفة للمنتخب الوطني من تنفيذ قديورة تمر جانبية.

الدقيقة 3: ارتباك في دفاع "الخضر" بين بن ناصر ومبولحبي كان يكلف غاليا.

الدقيقة 1: مخالفة من يوسف بلايلي على الجهة اليسرى تمر جانبية على مرمى المنتخب الغيني.

* انطلاق المقابلة.

* مفاجأة مدوية أخرى، مدغشقر في أول مشاركة لها في نهائيات كأس أمم إفريقيا تتأهل للدور الربع نهائي بعد فوزها بركلات الترجيح (4-2) ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تشكيلة غينيا:

* كما كان متوقعا أقحم جمال بلماضي التشكيلة الأولى التي هزمت كل من كينيا والسنغال.

لاعبو "الخضر" عند معاينتهم أرضيية الميدان

تشكيلة "الخضر":

مبولحي، بلعمري، ماندي، عطال، قديورة، بن ناصر، فيغولي، بلايلي، محرز، بونجاح.

على الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر ينطلق لقاء دور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا الذي يجمع منتخبنا الوطني ضد غينيا، أشبال بلماضي مطالبون بالحذر أمام خصم عنيد خاصة بعد ما أفرزته مباريات هذا الدور من اقصاء منتخبات قوية مثل المغرب والبلد المنظم مصر. تابعوا معنا هذا المباشر.