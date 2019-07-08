أدان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "لكاف" بشدة عملية القرصنة واسعة النطاق التي قامت بها قناة القرصنة التي تدعى "بي أوت كيو beoutQ " لمباريات دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بدعم من القمر الصناعي عربسات.

وجاء في بيان لـ"الكاف" أن beIN SPORTS هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحقوق الحصرية للبطولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط... وأضاف البيان أن عربسات رفضت الانصياع لطلب الكاف وقف البث غير المشروع على قمرها الصناعي.

وقد تم تحويل عمليات البث التلفزيوني لجميع المباريات الـ 36 في مرحلة المجموعات بطريقة احتيالية لبثها على منصة beoutQ، بدعم من مزود الأقمار الصناعية عربسات التي بدورها رفضت الانصياع لطلبات خفض الإرسال غير القانوني.

وبعد التعرض للأضرار التي تتسبب فيها القرصنة على حقوق البث التلفزيوني وعلى كرة القدم في إفريقيا والكاف على حد سواء، دعا الاتحاد الإفريقي إلى الوقف الفوري لعملية القرصنة وقال "إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف القرصنة ومن يدعمها، على غرار باقي الهيئات الرياضية الدولية التي تضررت من سرقة محتواها".