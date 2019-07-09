برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا

رياضة
9 يوليو 2019 () - ك.ب / وأج
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تنطلق غدا الأربعاء مباريات دور الربع نهاني لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بمصر على أن تجري هذه المباريات على ملاعب القاهرة والسويس،  في ما يلي برنامج المقابلات حسب توقيت الجزائر : 

 

الأربعاء 10 جويلية :

- السنغال - البنين   بملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17:00 

- نيجيريا - جنوب إفريقيا    بملعب القاهرة الدولي - س 20:00 

 

الخميس 11 جويلية :  

- الجزائر - كوت ديفوار   بملعب السويس - س 17:00 

- تونس - مدغشقر     بملعب السلام بالقاهرة - س 20:00  .

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كان 2019

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