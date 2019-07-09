برنامج مقابلات الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا
رياضة
9 يوليو 2019 () - ك.ب / وأج
تنطلق غدا الأربعاء مباريات دور الربع نهاني لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بمصر على أن تجري هذه المباريات على ملاعب القاهرة والسويس، في ما يلي برنامج المقابلات حسب توقيت الجزائر :
الأربعاء 10 جويلية :
- السنغال - البنين بملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17:00
- نيجيريا - جنوب إفريقيا بملعب القاهرة الدولي - س 20:00
الخميس 11 جويلية :
- الجزائر - كوت ديفوار بملعب السويس - س 17:00
- تونس - مدغشقر بملعب السلام بالقاهرة - س 20:00 .