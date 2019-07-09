تنطلق غدا الأربعاء مباريات دور الربع نهاني لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بمصر على أن تجري هذه المباريات على ملاعب القاهرة والسويس، في ما يلي برنامج المقابلات حسب توقيت الجزائر :

الأربعاء 10 جويلية :

- السنغال - البنين بملعب 30 جوان بالقاهرة - س 17:00

- نيجيريا - جنوب إفريقيا بملعب القاهرة الدولي - س 20:00

الخميس 11 جويلية :

- الجزائر - كوت ديفوار بملعب السويس - س 17:00

- تونس - مدغشقر بملعب السلام بالقاهرة - س 20:00 .