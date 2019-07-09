طالب اللاعب الدولي الجزائري اندي ديلور، أمس الإثنين في تغريدة له على موقع "تويتر"، بوضع العلم الجزائري في بطاقته الموجودة في لعبة كرة القدم "فيفا" عوض العلم الفرنسي.

وكتب اللاعب الجزائري في تغريدة له على موقع تويتر "مساء الخير ، إي آي فيفا فرانس، أنا لاعب دولي جزائري، هل من الممكن تغيير العلم على بطاقتي من فضلكم. شكرا مسبقا و تحيا الجزائر".

و طالب اللاعب السابق لفريقي أجاكسيو "الفرنسي" وويغان "الإنجليزي" بإجراء تعديلات على مركزه الجديد كلاعب للمنتخب الجزائري.

و كان اللاعب اندي ديلور، ذو الأصول الفرنسية-الجزائرية، قد كشف سابقا عن رغبته في تقمص ألوان الجزائر و لعب كأس إفريقيا للأمم 2019. ولم يتم اختيار اللاعب الفرانكو جزائري في القائمة الأولية لجمال بلماضي التي تضم 23 لاعبا، لكن الحظ ابتسم له و تم استدعاؤه يوم 13 يونيو من أجل تعويض هاريس بلقبلة.