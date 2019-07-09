وفّرت السلطات الجزائرية 350 مقعدا إضافيا "بتعليمات من الوزير الأول" لنقل المناصرين الجزائريين إلي مدينة السويس (مصر)، بمناسبة مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا-2019، المقررة هذا الخميس بين "الخضر" وكوت ديفوار، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح البيان أنه "أمام الطلب المتزايد وبتعليمات من الوزير الأول، تم تسخير طائرتين لشركة طاسيلي للطيران"إير لاينس"، لنقل 350 مناصرا إضافيا بنفس صيغة النقل عبر طائرة شارتر، بالإضافة إلى توفير حافلة نقل المشجعين إلى الملعب وتذاكر الدخول بتسعيرة إجمالية تقدر بـ35000 دج للفرد الواحد".

وكان المدير العام لوكالة أسفار وسياحة تورينغ، طاهر سحري، قد أعلن في وقت سابق بأن 450 تذكرة قد نفذت اليوم الثلاثاء في ظرف ساعتين من طرحها لنقل المناصرين إلى مدينة السويس المصرية.

وتمّ تخصيص طائرتين من أجل ضمان نقل الـ450 مناصر إلى مصر، حيث سيكون الإقلاع في الساعات الأولى من يوم الخميس (الثانية فجرا)، على أن يكون الوصول لمطار القاهرة الدولي في حدود السادسة من صباح نفس اليوم. ومن المطار سيتم تخصيص حافلات لنقل المناصرين إلى مدينة السويس التي تحتضن مواجهة "الخضر" مع كوت ديفوار المقررة ابتداء من الساعة 17:00 ( بتوقيت الجزائر).

وأضاف المدير العام أن العودة إلى الجزائر ستكون في حدود الساعة منتصف الليل و"التي أتمنى أن تكون بهيجة وسعيدة باقتطاع تأشيرة التأهل إلى المربع الذهبي"، موضحا أن وكالته ستتكفل بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة دخول الأراضي المصرية، أما تذاكر المباراة فسيتم العمل للحصول عليها بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

ومعلوم أن السلطات الجزائرية كانت قد قررت، عن طريق وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووكالة سياحة وأسفار الجزائر، إقامة جسر جوي بين الجزائر ومصر من أجل ضمان نقل المناصرين الجزائريين إلى السويس لتشجيع "الخضر" في المواجهة المقبلة ضد منتخب كوت ديفوار.