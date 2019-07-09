عينت لجنة التحكيم للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما (39 سنة) لإدارة مباراة الربع نهائي التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الإيفواري مساء الخميس المقبل بملعب السويس بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

وسيكون إلى جانب تيسيما كل من السوداني محمد ابراهيم كحكم مساعد أول والكونغولي أوليفي سافاري كحكم مساعد ثاني

وسيتكون مباراة القمة بين "الخضر" و"الفيلة" ثالث ظهور لتيسيما في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 مع الإشارة أنه يحمل الشارة الدولية منذ 2009 وشارك في عديد البطولات الكبرى منها نهائيات كأس إفريقيا للأمم لعامي 2015 و2017.