بحضور عدد معتبر من وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية، خاض المنتخب الجزائري لكرة القدم عشية اليوم السبت، حصته التدريبية الأخيرة بملعب "بتروسبور" بالقاهرة، بحضور 21 لاعبا وذلك قبل 24 ساعة من لقائه أمام نيجيريا يوم غد الأحد بالملعب الدولي للقاهرة، لحساب الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 الجارية بمصر.

وتخلف عن الحصة التدريبية لهذا اليوم يوسف عطال، المصاب بكسر على مستوى الكتف و الغائب حتى نهاية الدورة و الحارس ألكسندر أوكيجة الذي لا زال يعاني من آلام على مستوى الظهر.

و أبى عطّال إلا أن يكون حاضرا بالملعب لتشجيع زملائه قبل هذه المباراة الحاسمة، حيث كان يرتدي لباسا واقيا على مستوى الكتف والذي سيحتفظ به لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع.

في المقابل، تدرب وسط الميدان الهجومي، سفيان فغولي الذي أصيب على مستوى ربلة الساق في لقاء الدور ربع النهائي أمام كوت ديفوار، بصورة طبيعية مع زملائه حيث سيكون جاهزا للمباراة أمام "النسور الخضراء".

وكانت هذه الحصة التدريبية مفتوحة لرجال الصحافة خلال ربع الساعة الأولى والتي تابعها أيضا حوالي 50 مناصرا جزائريا الذي صنعوا أجواء حماسية كبيرة لتشجيع رفاق عيسى ماندي.

واستغل المدرب الوطني جمال بلماضي هذه الحصة الأخيرة لضبط آخر اللمسات ووضع خطته التكتيكية التي ينوي اعتمادها أمام نيجيريا حيث من المقرر أن يحدث تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية المتمثلة في احتمال إقحام مهدي زفان مكان يوسف عطّال.

من جهتها، تدربت التشكيلة النيجيرية التي يشرف عليها الفرانكو-الألماني جيرنوت روهر بحضور كل أفراد المجموعة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسيجري اللقاء الثاني للدور نصف النهائي يوم الأحد (سا 17:00) بتوقيت الجزائر، بين منتخبي تونس والسنغال بملعب 30 جوان بالقاهرة.