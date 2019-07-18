أعرب أليو سيسي، المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن سعادته بالوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأإفريقية، المقرر إقامتها غدا الجمعة أمام الجزائر على ملعب القاهرة الدولي.



وقال سيسي: "سعيد جدا بالوصول لهذا الدور وهذا يعد شيء مميز للغاية، لكن الإنجاز الحقيقي هو الفوز باللقب الأول في تاريخنا، المباراة تعد لها أهمية خاصة لدي، كتبنا تاريخا جديدا للسنغال في مصر، نعلم أننا أمامنا مواجهة في غاية الصعوبة أمام الجزائر التي تطمح في تحقيق اللقب وستكون معركة شرسة على أرض الملعب".

وأضاف: "واجهت الجزائر في دور المجموعات وأعرف جيدا قوتهم ولكننا تعلمنا الدرس جيدا وسوف نظهر بشكل مغاير تماما بالنسبة لجمال بلماضي وبالنسبة لي شرف كبير جدا التواجد وجها لوجه في النهائي وأقوم بتحضير هذا الجيل من اللاعبين للحصول على بطولة منذ 5 مواسم".