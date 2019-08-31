دعا الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تبني "تصور"، عن طريق الحوار، يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية في "أقرب الآجال".

وقال ميهوبي، في لقاء جمعه بمقر الحزب مع الأمناء الولائيين، أن التجمع الوطني الديمقراطي يؤيد الحوار الوطني ويؤكد على ضرورة أن "يلتقي كل الجزائريين دون إقصاء في لقاء مسؤول يخرج بتصور يفضي إلى انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يختار فيها الشعب رئيسا يأخذ على عاتقه الذهاب بالبلاد إلى إصلاحات عميقة".

وذكر في ذات السياق أن التجمع الوطني الديمقراطي "لم يتلق أي دعوة من لجنة كريم يونس، إلا أن قيادته ومناضليه سيلزمون أنفسهم بنتائج الحوار إذا ما رأوا أنها تخدم المسار الدستوري الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية، وسيعملون على تجسيد مخرجاته".

وأشار ميهوبي إلى أن "الخروج عن الإطار الدستوري قد يعرض البلاد إلى وضعيات غير مقبولة، وهو ما فهمته المؤسسة العسكرية"، متسائلا عن "سبب إصرار بعض الأطراف على مرحلة انتقالية إن لم تكن محاولات منهم للالتفاف على إرادة الشعب".

وفي نفس السياق، اعتبر الأمين العام بالنيابة أن الهيئة التي ستشرف على العملية الانتخابية المقبلة "يجب أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني وعن قطاع العدالة والقطاعات الوزارية التي لها صلة بالمسار الانتخابي وكذا الأحزاب السياسية إن رأت لجنة الحوار والوساطة ضرورة مشاركتهم".

كما ينبغي أن تضم --حسب ميهوبي-- "قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء مع تمكينهم من أداء مهامهم دون أي ضغط وأن يتم اختيار رئيس الهيئة من طرف أعضائها"، مقترحا أن توكل للهيئة "مهام الإشراف على كل العملية الانتخابية بدءا بالبطاقية الوطنية للهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج".