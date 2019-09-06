* يجوب في هذه الأثناء المئات من "الحراكيين" شوارع مدينة سيدي بلعباس للجمعة ال 29 تواليا وسط إصرار كبير منهم على وضع خيار الذهاب إلى الرئاسيات على الهامش في ظل بقاء عدد من رموز ما بات يصطلح عليه بالعصابة وهم يزاولون مهامهم إلى حد اليوم ما عكسته تلك الهتافات القائلة:" : "ما كانش انتخابات مع العصابات". وكان المهللون للذهاب إلى انتخابات رئاسية قبيل نهاية السنة الجارية على منصات التواصل الاجتماعي قد نالوا بدورهم اليوم حقهم من الانتقاد ما جسده المتظاهرون في ذلك الشعار الملحون القائل:" اسمعي يا ذبابة هكذا وصاني بابا ما نفوطيش مع العصابة الله الله الله" ، في الوقت الذي ردد فيه هؤلاء شعار "اسمع يا القايد دولة مدنية اسمع يا القايد ماشي عسكرية" بعدما اختاروا هذه المرة المرور عبر شارع "محمد الخامس" انطلاقا من ساحة أول نوفمبر 54 مرورا بشارع "العربي التبسي" بعدما كان شارع "الساقية الحمراء وادي الذهب" الأسبوع الفارط مسرحا لمسيرة حاشدة بمناسبة الجمعة ال 28.

* للجمعة الـ 29، على التوالي، واصل أوفياء الحراك، بسعيدة، مسيراتهم السلمية الحضارية، مرددين هتافات "ما كانش انتخابات يا العصابات"، الجزائر حرة ديمقراطية" .

*

* تميزت الشعارات التي رددها عشرات ألاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع مدينة تيزي وزو، خلال المسيرة الـ 29 من الحراك، برفض تنظيم الانتخابات الرئاسية من خلال ترديدهم " مكانش الإنتخابات يا العصابات " كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء.

* مسيرة حاشدة في شوارع وهران.

* تظاهر المئات اليوم في مسيرة جابت شارع جيش التحرير بعاصمة ولاية المدية مواصلة للحراك الشعبي في جمعته التاسعة والعشرين مرددين هتافات تدعو إلى التأكيد على دحض الفساد واستئصال جذوره والتشديد على المدنية والسلمية.

* جدد المتظاهرون في حراك الجمعة 29 بالبليدة، اليوم، رفضهم لتنظيم انتخابات في ظل بقاء حكومة بدوي.

* خرج سكان ولاية مستغانم في الجمعة التاسعة والعشرون حيث سجلوا حضورهم مرة أخرى بساحة البلدية التي أصبحت رمزا للحراك ،حيث جاب المتظاهرون مختلف شوارع الرئيسة للمدينة وقد صدحت حناجرهم تحت أشعة الشمس الحارقة بشعارات تطالب بالتغيير الجذري للنظام وتكريس سيادة الشعب والعمل على ضمان الوحدة الوطنية ورحيل ما تبقى من رموز العصابة. كما رفع المتظاهرون عدة لافتات رافضة للجنة الوساطة والتشاور التي يقودها كريم يونس على غرار "لا حوار لا انتخابات بإشراف العصابات"، "عدالة مستقلة، صحافة حرة" و"دولة القانون" وحمل المشاركون في المسيرة التي تزينت بالأعلام الوطنية، لافتات تطالب بإطلاق سراح المجاهد لخضر بورڤعة والمعتقلين في المسيرات الأخيرة، بسبب رفعهم لافتات غير الراية الوطنية.

* شهدت الجمعة 29 بميلة عودة قوية للحراك الشعبي بتضاعف أعداد المتظاهرين و الذين عجت بهم شوارع مدينة ميلة، كما عاد الانتعاش إلى شوارع مدن أخرى من الولاية على غرار فرجيوة و القرارم و شلغوم العيد.

في ميلة ردد المتظاهرون شعارات مواكبة للأحداث و الخطابات الرسمية و ردا على بعض القرارات و أهم تلك الشعارات "مكانش انتخابات مع العصابات" "ارحلوا، ارحلوا، لا حوار لا انتخابات حتى يرحلوا العصابات" و غيرها.

* خرج بعد صلاة الجمعة، المتظاهرون في الجمعة التاسعة والعشرون من الحراك بتيبازة رافعين شعارات تطالب بتحقيق مطالب الشعب بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور.

وردد المشاركون في المسيرة التي تجوب شوارع المدينة شعارات رافضة لقيادة الحوار من طرف لجنة كريم يونس مع الإصرار على رحيل بن صالح وبدوي منها " يا للعار يا للعار العصابة تقود الحوار " و " ما كانش الفوط والله وما نديرو بدوي بن صالح لا زم يطيرو ".

* ككل جمعة عرف وسط مدينة ولاية الشلف مسيرة حاشدة رافضة لتنظيم الانتخابات في الظروف الحالية.

* رد سكان ولاية البويرة على الدعوة لتنظيم الانتخابات، عبر الالتحاق بالمسيرة التاسعة والعشرون من الحراك الشعبي وذلك بالتجمع أمام محور الدوارن و بالقرب من مقر الولاية وبساحة النصر غير بعيد عن دار الثقافة على زعموم وبأعداد كبيرة إلى رفض المقترح داعين إلى تنحية كل رموز النظام السابق.

* ساحة موريس أودان الآن.

* بعد صلاة الجمعة خرج جمع غفير بولاية عنابة للمطالبة بتطبيق مطالب الشعب.

* مسيرة سلمية حاشدة بشوارع بجاية.

* قامت السلطات بتسييج حديقة البريد المركزي بالصفيح.

* البريد المركزي الآن.

* بداية توافد المتظاهرين إلى قلب العاصمة حاملين الشعارات الاعتيادية المطالبة بالتغيير الجذري وضرورة تسليم السلطة للشعب.

أدرك اليوم الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري جمعته التاسعة والعشرين والأولى بعد الدخول الاجتماعي. تابعوا معنا هذا المباشر.