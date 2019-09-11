قالت عدة مصادر أن الناشط السياسي، كريم طابو، تم توقيفه مساء اليوم في بيته من قبل رجال أمن بالزي المدني.

ونقل عدة محامين من بينهم مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي، نقلا عن أفراد عائلة كريم طابو أن رجال أمن تقدموا من مقر سكن المعني بالدويرة في حدود الساعة الواحدة زوالا وأكدوا لزوجته أنه سيتم اطلاق سراحه بعد ساعتين، غير أنه لم يظهر له أي أثر حتى كتابة هذه السطور.

وهي نفس الرواية التي نقلها حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، قيد التأسيس، والذي يشغل كريم طابو منصب منسقه العام.