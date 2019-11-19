اعتقلت، صباح اليوم الثلاثاء، مصالح أمن ولاية سعيدة مجموعة من الطلبة وناشطين في الحراك الشعبي بالولاية من أمام متحف المجاهد في مسيرة منظمة من طرف طلبة عبروا عن رفضهم للانتخابات والطريقة التي تعرفها الحملة الانتخابية.

المسيرة انطلقت من جامعة الدكتور مولاي الطاهر تحديدا من كليتي العلوم الإنسانية والإجتماعية والأدب واللغات و بعدها تم تطويقها و منعها من التقدم على بعد بضعة أمتار عن مدخل جامعة الدكتور مولاي الطاهر بحي النصر.

وترواح عدد المعتقلين مابين 10 إلى 15 ما بين طلبة و ناشطين في الحراك بسعيدة إحتجزوا بمختلف مقرات الأمن الحضري بسعيدة ، حيث إعتصم عدد من المواطنين و الطلبة في وقفة أمام إستعجالات أحمد مدغري لما سمعوا بنقل المعتقلين لفحصهم كإجراء روتني أين تم إطلاق سراحهم ، ثم تجمعوا بساحة الأمير عبد القادر إحتجاجا على حملة الاعتقالات التي مست فئة الطلبة و عدد من نشطاء الحراك الشعبي السلمي كما عبر الطلبة على تضامنهم اللامشروط مع زملائهم و حرمانهم من حق التعبير بحرية.