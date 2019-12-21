شهدت القيمة السوقية لأغلى صفقة انتقال في عالم كرة القدم، والتي كان بطلها البرازيلي نيمار داسيلفا سانتوس، هبوطا للمرة الأولى بمقدار 20 مليون أورو. وسجلت القيمة السوقية لنيمار، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، هبوطا للمرة الأولى في مشواره الكروي، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” الألماني. وبحسب الموقع، فإن قيمة اللاعب البرازيلي كانت في صعود دائم منذ أن كان في صفوف سانتوس البرازيلي، قبل انتقاله لبرشلونة الإسباني ومنه إلى فريق العاصمة الفرنسية، ليبلغ حاجز الـ180 مليون أورو. وقد نزلت قيمته السوقية الجديدة، بحسب الموقع الألماني، إلى حوالي 160 مليون أورو، ليشاركه في المرتبة الثانية الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، ويتصدر قمة الترتيب الفرنسي، مبابي بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون أورو.