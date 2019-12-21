ظاهرة اعتراض التجار على إقامة تنظيم المعارض التجارية، بدأت تكبر كقطعة الثلج وتشد إليها الانتباه في بعض بلديات ولاية سكيكدة، والبداية كانت من قبل تجار كل من مدينتي الحروش والقل، حيث اعترض تجار الحروش على تنصيب الخيمة العملاقة، رغم أن صاحبها يملك ترخيصا من البلدية واختار لها مكانا بالقرب من محطة المسافرين، وحجة التجار هي أن العطلة المدرسية فرصة لتسويق سلعهم. نفس التصرف قام به تجار مدينة القل، حيث اعترضوا على إقامة المعرض التجاري الذي كان مقررا هذا الأسبوع. خرجة التجار هذه أصبحت حديثا يتداوله رؤساء البلديات، خاصة وأن هؤلاء التجار يطالبون “الأميار” باستشارتهم قبل منح الترخيص لأصحاب المعارض الذين يؤثرون على نشاطهم التجاري.