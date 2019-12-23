انتهت المباراة التي جمعت، نهاية الأسبوع المنقضي، بين اتحاد السوڤر وضيفه اتحاد عين الحجر بنتيجة أربعة عشرة هدفا بالتمام والكمال مقابل صفر (14/0). وقد يخيّل للبعض أن المباراة ربما تدخل في سياق بطولة كرة اليد التي تعتبر النتيجة المذكورة أمرا طبيعيا فيها، لكنها في الواقع مقابلة في كرة القدم وجرت في إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة ما بين الجهات (مجموعة الغرب).

ويعاني الفريق المنهزم اتحاد عين الحجر هذا الموسم كثيرا وسجل نتائج هزيلة للغاية، وكاد أن ينسحب من البطولة قبل أن يرسو رأي مسيريه على مواصلة هذا المشوار رغم نتائجه الكارثية، على اعتبار أن الانسحاب، مثلما تنص عليه القوانين، يعني سقوط الفريق إلى أدنى درجة في المنافسة وهي البطولة الولائية، بينما خيار مواصلة المشوار، على مرارته، هو أخف الأضرار، حيث سينزل النادي إلى الجهوي الأول فقط.