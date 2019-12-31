تصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، حيث يمتلك أكثر من 223 مليون متابع بين مواقع “تويتر” و«فايسبوك” و«إنستغرام”.

أوضحت صحيفة “أس” الإسبانية، وفقا للدراسة التي أعدها موقع “سبورتينغ أنتيليجنز” المتخصص في عمل الإحصائيات الرياضية خلال شهر نوفمبر الماضي، أن برشلونة جاء في المركز الثاني بـ213.6 مليون متابع بين المواقع الثلاثة، بينما جاء المركزان الثالث والرابع من نصيب مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين على التوالي.

أما نادي أتلتيكو مدريد فاحتل المركز الخامس عشر في قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، بامتلاكه عدد 27 مليون متابع عبر جميع حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.