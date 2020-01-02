تفاجأت عائلة “ب. يامن” من دائرة سدراتة في سوق أهراس بوفاة رضيعتها مريم بمستشفى ابن رشد الجامعي في عنابة بعد نحو 13 يوما من ولادتها، وهو ما اعتبرته قضاء وقدرا. لكن الغريب أن الأسرة قالت لـ«الخبر” إنها “سافرت إلى المستشفى الذي يبعد عنهم 120 كيلومتر للاطمئنان على ابنتهم، لكنهم صدموا بأنها جثة هامدة مهملة في مصلحة حفظ الجثث لأربعة أيام دون إخبارهم”، وهو ما آلم العائلة كثيرا وجعلها تتساءل عن الكرامة الإنسانية، في وقت تتحدث دول عن معاملة حسنة للحيوان.