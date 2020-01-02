تم اليوم الخميس، الإفراج عن المجاهد لخضر بورڨعة، حسبما أورده المحامي عبد الغاني بادي عبر صفحته على الفايسبوك.

وقرار إخلاء سبيل بورڤعة اتخذته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث استفاد من الإفراج المؤقت لأسباب صحية وستتم محاكمته وهو في حالة إفراج.

يذكر أن المجاهد بورڨعة قد تم توقيفه أمام بيته يوم 29 جوان من العام الماضي حوالي الساعة الثانية زوالا، بسبب تصريحاته التي فسرت على أنها "إهانة لهيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي".