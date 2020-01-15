قالت ريبيكا ريباريش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، إن السعودية لم تدفع أي مقابل مادي لتواجد القوات الأمريكية في المملكة. وتتعارض تصريحات المتحدثة باسم ”البنتاغون” لشبكة ”سي إن إن” مع ما سبق وقاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، لشبكة ”فوكس نيوز” الأمريكية، حيث قال: ”قلت للسعوديين، اسمعوا، أنتم بلد غني جدا، هل تريدون المزيد من القوات؟ سأرسلها إليكم، لكن عليكم أن تدفعوا لنا. إنهم يدفعون لنا، لقد أودعوا بالفعل مليار دولار أمريكي في البنك”. ولكن المتحدثة باسم البنتاغون، قالت بوضوح: ”السعودية لم تدفع لنا مليار دولار لنشر القوات الأمريكية في المملكة”. وأضافت ”وافقت الحكومة السعودية على المساهمة في تكاليف هذه الأنشطة، والمناقشات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات.. ولا تؤدي المساهمات من هذا النوع إلى نشر قوات أمريكية إضافية، ولا تدفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى القيام بمهام جديدة، أو تكبدها مسؤوليات إضافية”.