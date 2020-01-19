تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فايسبوك”، الكثير من الصور حول أول رحلة يجريها الرئيس عبد المجيد تبون لتمثيل الجزائر في لقاء دولي هام ومصيري، حيث التقى بالعديد من زعماء الدول والمنظمات على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا. وكان في استقبال الرئيس تبون، أمام المقر الذي عقد فيه المؤتمر، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، رفقة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وقبل انطلاق أعمال المؤتمر، التقى تبون نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وتبادلا أطراف الحديث مطولا، قبل أن يصافح نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي اعتبر في وقت سابق “إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد الصديق”، كما التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وشخصيات دولية أخرى. وقد وصف الجزائريون هذه التحركات الدبلوماسية الجديدة على أنها قطيعة ونهاية عهد الكرسي الشاغر الذي استمر لأكثر من سبع سنوات، ظلت فيه الجزائر في عزلة.