توفيت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار قارورة غاز بداخل إحدى المحلات المتخصصة في صناعة الخبز التقليدي بوسط مدينة الأخضرية 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وأوضح يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية بالبويرة، أن وحدة الأخضرية تدخلت في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء لإخماد حريق نجم عن انفجار قارورة غاز بأحد المحلات التجارية المتخصصة في صناعة الخبز التقليدي بحي الكريشيش حيث خلف هذا الانفجار الذي تزامن وتوافد الزبائن، وفاة امرأة وإصابة ثلاثة أشخاص نقلوا جميعهم نحو مستشفى الأخضرية، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن.