أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأنه سيتم تسجيل هبوب رياح قوية تبلغ سرعتها أو تتجاوز أحيانا 80 كيلومترا في الساعة بعدة ولايات شرق وجنوب شرق الوطن إلى غاية مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت ذات المصالح أن الولايات المعنية بهذه النشرية هي بسكرة والمسيلة وباتنة وخنشلة وشمال الوادي حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم في الساعة أثناء مدة صلاحية النشرية السارية المفعول إلى غاية اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا.

وأشارت النشرية الخاصة إلى أن مدى الرؤية سيكون صعبا جراء تطاير الرمال بكل من الوادي والمسيلة وبسكرة.