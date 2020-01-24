استغل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي انعقد أول أمس بقصر المؤتمرات بالجزائر، ليقوم بجولة في شوارع العاصمة قبيل عودته إلى بلده. وقالت سفارة ألمانيا في الجزائر على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” إن الوزير كانت له نزهة في شوارع العاصمة، رفقة سفيرة بلاده، حيث زار مسجد كتشاوة وساحة الشهداء، ثم توقف في مقهى ”طونطو فيل” لارتشاف فنجان قهوة. وضمت صفحة سفارة برلين لدى الجزائر على ”فايسبوك” عددا من الصور يظهر فيها وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، رفقة السفيرة، وهو يتجول في شوارع الجزائر العاصمة ويرتشف القهوة في أحد مقاهيها.