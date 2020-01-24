تداولت منصات التواصل الاجتماعي، أمس، خبرا عن وسائل إعلام إندونيسية مفاده العثور على جزائري، الأسبوع الماضي، في البحر كان متجها إلى أستراليا عن طريق السباحة. ولكون الخبر، في حد ذاته مدعاة للغرابة كونه ضربا من الجنون، إلا أن الأخبار المتداولة تأكد أنها صحيحة، ويتعلق الأمر بشخص اسمه عبد الرحمن، تحصل على تأشيرة محددة المدة للسفر إلى إندونيسيا، حيث انتهت المدة، وكان قبل سفره يخطط للسفر إلى جزر أحلامه أستراليا، لكن وجد نفسه دون مال ولا تأشيرة، فقرر التوجه إلى تيمور ليتشي، وهي أقرب جزر إندونيسيا إلى أستراليا، والأمر المحير هو أنه قرر التوجه إلى أستراليا سباحة. ونظرا لأمواج البحر العاتية وسوء الأحوال الجوية، فقد فشل عبد الرحمن في الوصول وتقطعت به السبل وسط مياه بحر تيمور، وقد حالفه الحظ بأن شاهده بحارة أحد المراكب، ليتم إنقاذه السبت الماضي في حدود الساعة الثامنة مساء. ووفقا لأحد البحارة ”عندما تم العثور عليه كان ضعيفا”، ونقل مباشرة إلى المستشفى.