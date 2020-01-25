صراحة لم أعد أخاف من المساس بالأمن المعنوي للبلاد من طرف الإعلام البائس.. بل أصبحت أخاف من المساس بالأمن المعنوي للشعب أيضا!

الإعلام أصبح يقوم بالخلخلة العقلية للمواطنين بطريقة ممنهجة، وربما يقوم الإعلام بهذا الدور البائس والخطير على الصحة العقلية للشعب وهو لا يعلم بحقيقة ما يقوم به! وربما تقوم السلطة بتحريض الإعلام على القيام بهذا الدور حتى لا يستخدم الشعب عقله في تحليل ما تقوم به السلطة من مناكر في تسيير الشأن العام؟!

صراحة لم أفهم ما قاله الرئيس تبون من أنه ”ملتزم بتجسيد مطالب الحراك كاملة”! وفي نفس الوقت يقول ”إنه ليست لديه تصورات مسبقة عن محتوى الدستور القادم”! والحال أن الحراك يريد دستورا يكرس حكما مدنيا خالصا تسود فيه سلطة القانون ويبسط فيه سلطان العدالة؟! ويريد نظاما فيه إطلاق للحريات العامة والخاصة والحريات السياسية، وفيه إعلام لا تنشر وسائله محتويات إعلامية تمس بالسلامة العقلية للأمة وتخلخل الأمن المعنوي للشعب.. إعلام يحاصر سوء التسيير ويساعد الدولة على تحسين الحوكمة ومحاصرة الفساد؟! فهل تجاهل ثورة الشعب في الشارع وحراكها المبارك، كما يقول الرئيس، من طرف هذا الإعلام هو من مطالب الشعب وحراكه؟!

المشكلة ليست في السلطة وحدها بل تأكد الأمر بأنها أيضا في هذه التشكيلة السياسية والإعلامية التي تملأ الساحة ضجيجا سياسيا وإعلاميا، هو في النهاية يزيد البلاد ضبابية سياسية وإعلامية بطريقة تجعل الشعب يهيم على وجهه ولا يعرف طريقا إلى المستقبل!

أشهد أن العهد البوتفليقي قد أحدث تطورا هائلا نحو الرداءة الإعلامية والسياسية، انعكست بصورة أمينة على الوضع العام في تسيير البلاد من طرف الرداءة الإدارية والأمنية وأدت إلى ما أدت إليه من كوارث أقلها ميلاد ما يسمى بالعصابة التي حكمت البلاد بقوة غير دستورية!

وأخشى ما نخشاه اليوم هو أن ندخل مرحلة أشد سوادا ورداءة من العهد البوتفليقي، من خلال تشكيل حكومة غير قادرة حتى على فهم ما يجري في الشارع، فما بالك بالسعي إلى حل المشاكل التي يطرحها الشارع.. الله يستر البلد!

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