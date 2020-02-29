قالت مجلة ”فوربس”، إن فيروس كورونا تسبب في خسارة لخمسة من أغنى أثرياء روسيا بما مجموعه 6.06 مليار دولار في يوم واحد، بسبب انهيار البورصات على خلفية انتشار كورونا في العالم. ووفقا لخبراء المجلة، خسر رئيس ومالك شركة ”لوك أويل” وحيد ألكبيروف 1.6 مليار دولار، وخسر صاحب شركة ”نوريلسك نيكيل” فلاديمير بوتانين 1.4 مليار دولار، ورئيس مجلس إدارة شركة ”نوفاتيك” ليونيد مايكلسون خسر 1.2 مليار دولار. وخسر فلاديمير ليسين، الذي يمتلك مصنع نوفوليبتسك للمعادن 910 ملايين دولار، وفقد المالك المشارك لشركة ”سيفر ستال” أليكسي مورداشوف 948 مليون دولار خلال يوم واحد.