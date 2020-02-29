يناشد نشطاء في أوساط المجتمع السلطات المحلية لبلدية بومهرة أحمد في ولاية ڤالمة، منذ سنة تقريبا، إزالة اسم هذا الشهيد المكتوب على حاويات القمامة وهذا إكراما له ولعائلته، حيث اعتبروا أن المنظر فيه إساءة كبيرة لجزائر الشهداء ولتضحيات الشعب، وعلق البعض بأن الأمر ليس مقصودا، باعتبار أن كل الحاويات تحمل اسم البلديات التي تتواجد بها، ومع ذلك فضلوا أن يرفع اسم الشهيد من على هذه الحاويات، وغيرها التي تحمل فيها البلديات أسماء شهداء ورموز وطنية.